ПОМОГИТЕ!!!!С какими из указанных веществ будет реагировать соляная кислота???? 1) А??юминий 2)Медь 3)Оксид меди (II) 4)Гидроксид меди(II) 5)Оксид серы(VI) 6)Гидроксид натрия 7)Магний
Химия
ПОМОГИТЕ!!!!С какими из указанных веществ будет реагировать соляная кислота???? 1) А??юминий 2)Медь 3)Оксид меди (II) 4)Гидроксид меди(II) 5)Оксид серы(VI) 6)Гидроксид натрия 7)Магний
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