Какое устройство изображено на рисунке?
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Какое устройство изображено на рисунке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это как мне кажется бур потому что бур может очень глубоко рыть
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