Подчеркните: а) грамматические основы в сложных предложениях. б) деепричастные об??роты как члены предложения. Наслаждаясь ветром резким, допоздна по вечерам, я брожу, брожу по сельским, белым в сумраке холмам. Когда стихает я...
Русский язык
Подчеркните: а) грамматические основы в сложных предложениях. б) деепричастные об??роты как члены предложения. Наслаждаясь ветром резким, допоздна по вечерам, я брожу, брожу по сельским, белым в сумраке холмам. Когда стихает яростная буря, сюда приходит девочка-малютка и робко так садится на качели, закутываясь в бабушкину шаль. Звенит снежок в траве обледенелой, и глохнет жизнь под небом оловянным, и лишь почтовый трактор хлопотливо туда-сюда мотается чуть свет. Легко в упряжке скачут кони. Бегут машины мчатся напрямик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наслаждаясь ветром резким, допоздна по вечерам, я брожу, брожу по сельским, белым в сумраке холмам. наслаждаясь ветром резким - деепр. , я - мест выраж. сущ. , я брожу, брожу - глагол, по сельским, белым в сумраке холмам. - деепр. стихает буря - глагол и сущ, приходит девочка-малютка - глагол и сущ, садится - глагол, закутываясь в бабушкину шаль - деепр. Звенит снежок в траве обледенелой, и глохнет жизнь под небом оловянным, и лишь почтовый трактор хлопотливо туда-сюда мотается чуть свет. Звенит снежок - глагол и сущ, глохнет жизнь - глагол и сущ, трактор мотается - глаг и сущ. Легко в упряжке скачут кони. Бегут машины мчатся напрямик скачут кони - глагол и сущ. , бегут машины глаолг и сущ, мчатся - глагол.
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