СРОЧНО!!!!!!!! ПЖЛ! Методом электронного баланса со степенью окисления. Не понимаю прост. 2Br+Cl2 →Br2+2Cl Заранее огромное СПАСИБО)

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2Br+CL2=Br2+2CL ДО РЕАКЦИИ У брома нулевая степень окисления после реакции степень окисления +! он отдает один электрон и является восстановителем у хлора до реакции степень_0 а после реакции степень окисления -1 хлор является окислителем