СРОЧНО!!!!!!!! ПЖЛ! Методом электронного баланса со степенью окисления. Не понимаю прост. 2Br+Cl2 →Br2+2Cl Заранее огромное СПАСИБО)

Химия
СРОЧНО!!!!!!!! ПЖЛ! Методом электронного баланса со степенью окисления. Не понимаю прост. 2Br+Cl2 →Br2+2Cl Заранее огромное СПАСИБО)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Br+CL2=Br2+2CL   ДО  РЕАКЦИИ У брома нулевая степень окисления  после  реакции степень  окисления  +!  он  отдает  один  электрон  и является восстановителем   у хлора до реакции  степень_0  а  после  реакции  степень окисления  -1 хлор  является  окислителем
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