Написать про любого француского писателя 4 предложения (По английски) Дам 15 баллов
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Написать про любого француского писателя 4 предложения (По английски) Дам 15 баллов
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Мишель Франсуа Бутор родился в Монс-ан-Барёль, пригороде Лилля Он изучал философию в Сорбонне(окончил в 1947 г.). Преподавал в Египте, Манчестере, Салониках, США, Женеве. Сотрудничал с бельгийским композитором Анри Пуссёром Francois Michel Butor was born in Mons-en-Baroeul, Lille suburb He studied philosophy at the Sorbonne (graduating in 1947). He taught in Egypt, Manchester, Salonika, the United States, Geneva. He collaborated with the Belgian composer Henri Pussёrom
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