Что такое рейхстаг? А) глава правительства в Германии; Б) парламент в Германии; В) титул императора в Германии.

История
Что такое рейхстаг? А) глава правительства в Германии; Б) парламент в Германии; В) титул императора в Германии.
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Автор: Гость
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Гость:
Памойму вариант б).....))))
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