Соединения меди можно вернуть в оксид обработкой щелочью (для перевода солей в ги??роксиды) и прокаливанием изделия (для разложения гидроксида). Гидроксид кальция может перейти в карбонат или сульфат, но цвета не поменяет - ост...
Химия
Соединения меди можно вернуть в оксид обработкой щелочью (для перевода солей в ги??роксиды) и прокаливанием изделия (для разложения гидроксида). Гидроксид кальция может перейти в карбонат или сульфат, но цвета не поменяет - останется белым. Запишите эти реакции срочно нужно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cu(NO3)2+2NaOH=Cu(OH)2↓+2NaNO3 Cu(OH)2={t} CuO+H2O Ca(OH2)+Na2CO3=CaCO3↓+2NaOH Ca(OH)2+H2SO4=CaSO4↓+2H2O
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