Соединения меди можно вернуть в оксид обработкой щелочью (для перевода солей в ги??роксиды) и прокаливанием изделия (для разложения гидроксида). Гидроксид кальция может перейти в карбонат или сульфат, но цвета не поменяет - ост...

Химия
Соединения меди можно вернуть в оксид обработкой щелочью (для перевода солей в ги??роксиды) и прокаливанием изделия (для разложения гидроксида). Гидроксид кальция может перейти в карбонат или сульфат, но цвета не поменяет - останется белым. Запишите эти реакции срочно нужно.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cu(NO3)2+2NaOH=Cu(OH)2↓+2NaNO3 Cu(OH)2={t} CuO+H2O Ca(OH2)+Na2CO3=CaCO3↓+2NaOH Ca(OH)2+H2SO4=CaSO4↓+2H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
1. Что такое домашний труд? 2. Какие потребности семьи удовлетворяет совместный труд? 3. Для чего нужно семейное хозяйство? 4. Кого считают р...
Ответить
История
Что такое рейхстаг? А) глава правительства в Германии; Б) парламент в Германии; В) титул императора в Германии.
Ответить
История
Помогите до завтра составить синквейн на тему Азия.
Ответить
Английский язык
Написать про любого француского писателя 4 предложения (По английски) Дам 15 баллов
Ответить
Химия
СРОЧНО!!!!!!!! ПЖЛ! Методом электронного баланса со степенью окисления. Не понимаю прост. 2Br+Cl2 →Br2+2Cl Заранее огромное СПАСИБО)
Ответить