Соединения меди можно вернуть в оксид обработкой щелочью (для перевода солей в ги??роксиды) и прокаливанием изделия (для разложения гидроксида). Гидроксид кальция может перейти в карбонат или сульфат, но цвета не поменяет - ост...

Химия

Соединения меди можно вернуть в оксид обработкой щелочью (для перевода солей в ги??роксиды) и прокаливанием изделия (для разложения гидроксида). Гидроксид кальция может перейти в карбонат или сульфат, но цвета не поменяет - останется белым. Запишите эти реакции срочно нужно.

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