1. Что такое домашний труд? 2. Какие потребности семьи удовлетворяет совместный труд? 3. Для чего нужно семейное хозяйство? 4. Кого считают рачительным хозяином? 5. Каковы источники экономии в домашнем хозяйстве? 6. Что до...

Гость: Гость:

1. ДОМАШНИЙ ТРУД — (domestic labour) 1. Многочисленные, часто рутинные задачи, включая работу по дому и присмотр за детьми, служащих поддержанию домашнего хозяйства. В большинстве современных обществ такой труд не оплачивается, приватизирован и основан на тендерных … Большой толковый социологический словарь 2. Сближает, потребность общения, потребность командной работы, поддержки. Потребность что то делать вообще. 3. Семью характеризуют не только родственные связи, но и совместный труд, совместное ведение хозяйства. В той семье бывает все хорошо, когда обязанности между членами семьи распределены правильно: младшие помогают старшим. Мама выполняет какие -то важные хозяйственные дела - готовит, стирает, папа занимается ремонтом, дети помогают убирать квартиру. В такой семье все любят друг друга, они живут дружно, у них хватает время и на труд и на отдых. Это все вместе взятое и будет называться семейным хозяйством. 4. Рачительный хозяин-тот который очень старательный, бережливый, усердный в исполнении дел. Определяет особое количество ресурсов для ведения хозяйчтва, смотрит за порядком в доме, производит экономичесие расчёты, определяет сколько денег нужно выделить на питание, на другие нужды и т. д. 5. закупать продукты на неделю составлять меню так же на неделю откладывать 10 % с любого дохода за год можно накопить на что то полезное и не брать кредит делать дома пельмени вареники тефтели котлеты блины с начинками и т. д. и все в морозилку на запас покупать продукты так что бы не было выкида все в дело сделать гардероб базовый желаю всем благополучия 6. Рачительный хозяин-тот который очень старательный, бережливый, усердный в исполнении дел. Определяет особое количество ресурсов для ведения хозяйчтва, смотрит за порядком в доме, производит экономичесие расчёты, определяет сколько денег нужно выделить на питание, на другие нужды и т. д.