1. Что такое домашний труд? 2. Какие потребности семьи удовлетворяет совместный труд? 3. Для чего нужно семейное хозяйство? 4. Кого считают рачительным хозяином? 5. Каковы источники экономии в домашнем хозяйстве? 6. Что до...
Обществознание
1. Что такое домашний труд? 2. Какие потребности семьи удовлетворяет совместный труд? 3. Для чего нужно семейное хозяйство? 4. Кого считают рачительным хозяином? 5. Каковы источники экономии в домашнем хозяйстве? 6. Что должен знать и уметь рачительный хозяин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. ДОМАШНИЙ ТРУД — (domestic labour) 1. Многочисленные, часто рутинные задачи, включая работу по дому и присмотр за детьми, служащих поддержанию домашнего хозяйства. В большинстве современных обществ такой труд не оплачивается, приватизирован и основан на тендерных … Большой толковый социологический словарь 2. Сближает, потребность общения, потребность командной работы, поддержки. Потребность что то делать вообще. 3. Семью характеризуют не только родственные связи, но и совместный труд, совместное ведение хозяйства. В той семье бывает все хорошо, когда обязанности между членами семьи распределены правильно: младшие помогают старшим. Мама выполняет какие -то важные хозяйственные дела - готовит, стирает, папа занимается ремонтом, дети помогают убирать квартиру. В такой семье все любят друг друга, они живут дружно, у них хватает время и на труд и на отдых. Это все вместе взятое и будет называться семейным хозяйством. 4. Рачительный хозяин-тот который очень старательный, бережливый, усердный в исполнении дел. Определяет особое количество ресурсов для ведения хозяйчтва, смотрит за порядком в доме, производит экономичесие расчёты, определяет сколько денег нужно выделить на питание, на другие нужды и т. д. 5. закупать продукты на неделю составлять меню так же на неделю откладывать 10 % с любого дохода за год можно накопить на что то полезное и не брать кредит делать дома пельмени вареники тефтели котлеты блины с начинками и т. д. и все в морозилку на запас покупать продукты так что бы не было выкида все в дело сделать гардероб базовый желаю всем благополучия 6. Рачительный хозяин-тот который очень старательный, бережливый, усердный в исполнении дел. Определяет особое количество ресурсов для ведения хозяйчтва, смотрит за порядком в доме, производит экономичесие расчёты, определяет сколько денег нужно выделить на питание, на другие нужды и т. д.
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