НАЙТИ МАССУ ОКСИДА СЕРЫ ЕСЛИ НЮ ОКСИДА СЕРЫ РАВНО 2 МОЛЬ
Химия
НАЙТИ МАССУ ОКСИДА СЕРЫ ЕСЛИ НЮ ОКСИДА СЕРЫ РАВНО 2 МОЛЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m= ню*М молекулярноемаса=2*64=128 грамм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
Соединения меди можно вернуть в оксид обработкой щелочью (для перевода солей в ги??роксиды) и прокаливанием изделия (для разложения гидроксида). Ги...
Обществознание
1. Что такое домашний труд? 2. Какие потребности семьи удовлетворяет совместный труд? 3. Для чего нужно семейное хозяйство? 4. Кого считают р...
История
Что такое рейхстаг? А) глава правительства в Германии; Б) парламент в Германии; В) титул императора в Германии.