НАЙТИ МАССУ ОКСИДА СЕРЫ ЕСЛИ НЮ ОКСИДА СЕРЫ РАВНО 2 МОЛЬ

Химия
НАЙТИ МАССУ ОКСИДА СЕРЫ ЕСЛИ НЮ ОКСИДА СЕРЫ РАВНО 2 МОЛЬ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m= ню*М молекулярноемаса=2*64=128 грамм

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