Что дают нам растения?
Биология
Что дают нам растения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растения поглощают углекислый газ, а выделяют кислород, которым мы дышим.
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