Нужно построить от ноты до # аккорды с обрашениями вверх и вниз

Гость: Гость:

Вверх: б53 фа-ля-до, м53 фа-ля бемоль -до, б6 фа- ля бемоль - ре бемоль, м6: фа- ля-ре, б64: фа-си бемоль ре, м 64: фа- си бемоль- ре бемоль, ув53: фа-ля до диез, ум53: фа-ля бемоль- до бемоль, д7: фа-ля-до- ми бемоль, д65: фа- ля бемоль- до бемоль-ре бемоль, д43: фа-ля бемоль - си бемоль-ре, д2: фа-соль си-ре, м77 фа-ля бемоль- до бемоль- ми бемоль. ум77: фа- ля бемоль-до бемоль- ми дубль-бемоль. ВНИЗ: обозначение аккордов не буду писать, сразу ответы по порядку: фа-ре-си бемоль; фа-ре бемоль-си бемоль; фа- до-ля. фа-до-ля бемоль; фа-ре бемоль-ля бемоль; фа-ре ля; фа-ре бемоль- си дубль бемоль, фа-ре-си, фа-ре-си- соль, фа-ми бемоль -до ля, фа-ре бемоль-до бемоль-ля бемоль, фа-ре-си бемоль-ля бемоль. фа-ре бемоль-си бемоль-соль, фа-ре -си -соль диез Нам вчера задавали по музыке) Совпадение))