Буква ф в слове шкаф твердая?

Русский язык
Буква ф в слове шкаф твердая?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, твердая          .................................
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