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Помогите 388 и 389 пж
Математика
Помогите 388 и 389 пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
388 : 1) x= 20-15=5 2) x= 20+15=35 3) x= 20-15=5 4) x = -35
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