Из двух деревень, растояние между которыми 14 2/5 км, однновременно навстречу друг д??угу вышли два пешехода и встретились через 1 1/2. Скорость первого пешехода 4 3/4 км/ч. Найдите скорость второго пешихода. ( решите пожалуйст...

Математика

Из двух деревень, растояние между которыми 14 2/5 км, однновременно навстречу друг д??угу вышли два пешехода и встретились через 1 1/2. Скорость первого пешехода 4 3/4 км/ч. Найдите скорость второго пешихода. ( решите пожалуйста, я вас прошу!)

Автор: Гость