Из двух деревень, растояние между которыми 14 2/5 км, однновременно навстречу друг д??угу вышли два пешехода и встретились через 1 1/2. Скорость первого пешехода 4 3/4 км/ч. Найдите скорость второго пешихода. ( решите пожалуйст...
Математика
Из двух деревень, растояние между которыми 14 2/5 км, однновременно навстречу друг д??угу вышли два пешехода и встретились через 1 1/2. Скорость первого пешехода 4 3/4 км/ч. Найдите скорость второго пешихода. ( решите пожалуйста, я вас прошу!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14 2/5 км = 14,4 км 1 1/2 ч = 1,5 ч 4 3/4 км/ч = 4,75 км/ч === 1) 14,4:1,5=9,6 (км/ч) - скорость сближения 2) 9,6-4,75=4,85 (км/ч) Ответ: скорость второго пешехода 4,85 км/ч
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