Подготовьте рассказ о писателе И.Крылове, подчеркнув роль самообразования.самообучения и самостоятельного чтения. ∧™Àÿ

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Иван Андреевич Крылов прожил огромную жизнь. Он родился в Москве в дворянской, но бедной семье. Отпрыска воспитывала мама. Отец обучил Крылова читать, а мама составляла план самообразования отпрыска, помогала ему выбирать книжки. Когда Крылов прочел книжки, которые были дома, то он стал брать книжки у знакомых. Уже в восемь лет Крылов начал работать переписчиком бумаг в суде, позже в магистрате Твери. Когда Крылову было 10 лет, у него погиб отец, и мальчугану пришлось идти в услужение, платой за работу была учеба. Невзирая на все трудности, Крылов всегда старается читать новые книжки, учить новые языки. Он знал главные европейские языки, но считал, что обучаться никогда не поздно, и в пятьдесят лет выучил древнегреческий. Крылов с юношества воспитывал внутри себя принципиальные для человека качества: самостоятельность, практичность, основательность. Вступая в самостоятельную жизнь, Крылов познакомился с произведениями французского баснописца Лафонтена и стал переводить их. После чего Крылов был журналистом, издателем, писал и прозу, и стихи, но самыми известными его произведениями стали его собственные, уникальные басни.