Самые основные песни Франца Шуберта
Музыка
Самые основные песни Франца Шуберта
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Песня Маргариты - отрывок из "Фауста" Гёте. Баллада "Лесной царь". Песни "Форель", "Серенада", "Прекрасная мельничиха", "В путь", Колыбельная ручья", "Зимний путь". Вальс си минор. Симфония си минор "Неоконченная".
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