Устное высказывание. Придумайте веселые расказы о том ,как из-за неправельного на??исание одинакого звучащих слов(лиса-леса,пруб-прут,грусть-груздь,запивать - запевать) возникают ошибки и ненедоразумения в письменном общении
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Устное высказывание. Придумайте веселые расказы о том ,как из-за неправельного на??исание одинакого звучащих слов(лиса-леса,пруб-прут,грусть-груздь,запивать - запевать) возникают ошибки и ненедоразумения в письменном общении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ночь в одной маленькой деревушке лес прокралась ночью в курятник и пытался украсть курей но утром утром проснувшийся хозяева увидели что курицы смогли усмирить этого леса они начали его клевать и под утро он лежал рядом с яйцами укутавшись в клубочек не шелохнувшись боясь курей здесь и нужно поставить не леса А лиса как лис хотел пробраться курям второй мальчик когда из палочек огонь в картинке он спрятал его в шкаф Когда мама нашла она очень рассердилась и решила наказать своего сына она взяла пруд и начала бить мальчика прудом из-за этого мальчик был весь в синяках но так как-то неправильно говорит а трудом он был весь мокрый а нужно написать прутом. и 3 когда мы с друзьями Собирали грибы мой друг очень сильно грустил и когда он пошел грустить в свою комнату он он съел свой грусть то есть надо писать груздь а не грусть.
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