Буквы О и Ё после шипящих и Ц вокончаниях имён сушествительных
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Буквы О и Ё после шипящих и Ц вокончаниях имён сушествительных
Ответ(ы):
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После шипящих и ц под ударением в окончаниях имён существительных пишется о , без ударения — е : камышом, товарищем, крыльцом, ситцем.
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