Буквы О и Ё после шипящих и Ц вокончаниях имён сушествительных

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Буквы О и Ё после шипящих и Ц вокончаниях имён сушествительных
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
После шипящих   и   ц   под ударением в окончаниях имён  существительных пишется   о ,   без ударения —   е :                      камышом,   товарищем,   крыльцом,   ситцем.   
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