Был писателем, ничего не видит, согрел бы руками, можно сидеть, буду поэтом, поехал бы домой.   Это простые глагольные сказуемые, или составные именные? До завтра очень нужно  

Русский язык
Был писателем, ничего не видит, согрел бы руками, можно сидеть, буду поэтом, поехал бы домой.   Это простые глагольные сказуемые, или составные именные? До завтра очень нужно  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это простые глагольные сказуемые
Гость:
составные именные, если есть в составе прилагательное, наречие, местоимение или существительное, это составные именные
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