Был писателем, ничего не видит, согрел бы руками, можно сидеть, буду поэтом, поехал бы домой. Это простые глагольные сказуемые, или составные именные? До завтра очень нужно
Русский язык
Был писателем, ничего не видит, согрел бы руками, можно сидеть, буду поэтом, поехал бы домой. Это простые глагольные сказуемые, или составные именные? До завтра очень нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это простые глагольные сказуемые
Гость:
составные именные, если есть в составе прилагательное, наречие, местоимение или существительное, это составные именные
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
С одного опытного участка собрали 2 ц 80 кг пшеницы,с другого-втрое больше. Всю пшеницу рассыпали в мешки, по 40 кг в каждый мешок.Сколько мешков з...
Математика