Был писателем, ничего не видит, согрел бы руками, можно сидеть, буду поэтом, поехал бы домой. Это простые глагольные сказуемые, или составные именные? До завтра очень нужно

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Был писателем, ничего не видит, согрел бы руками, можно сидеть, буду поэтом, поехал бы домой. Это простые глагольные сказуемые, или составные именные? До завтра очень нужно

Автор: Гость