2 слесаря за 4 часа совместной работы выполнили 90% заказа.за сколько часов может выполнить этот заказ каждый слесарь если одному из них требуется для этого на 2 часа больше чем другому?

Гость: Гость:

1) 0,9:4 = 0,225 (р/час)- производительность 2 слесарей вместе. Пусть за х часов выполнит работу первый слесарь и (х+2) часов - выполнит второй. Производительность первого и второго равна 0,225. Произв. первого = 1/х, второго 1/2+х. Складываем уравнение: 1/х + 1/(2+х)= 0,225 (х+2)+х 2х+2 ------------- = ---------- = 0,225 х в кв.+2х х в кв. +2х 2х+2 = 0,225*(х в кв.+2х) 2х+2 = 0,225х в кв. +0,45х 0,225х в кв.-1,55х-2 =0 D = 1,55*1,55-4*(-2)*0,225 = 2,40+1,8 = 4,20 корень из 4,20 = 2,05 х1 = (1,55+2,05)/0,45 = 8 х2 = (1,55-2,05)/0,45 = -1,11 - не является решением. х = 8 (часов)- выполнит работу первый слесарь. 8+2 = 10 (часов)- выполнит второй. Проверяем: 1/10 + 1/8 =0,1+0,125 = 0,225 Ответ: за 8 часов выполнит этот заказ первый слесарь и за 10 часов выполнит второй. х в кв. - икс в квадрате