2 слесаря за 4 часа совместной работы выполнили 90% заказа.за сколько часов может выполнить этот заказ каждый слесарь если одному из них требуется для этого на 2 часа больше чем другому?
Алгебра
2 слесаря за 4 часа совместной работы выполнили 90% заказа.за сколько часов может выполнить этот заказ каждый слесарь если одному из них требуется для этого на 2 часа больше чем другому?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х ч требуется первому слесарю для выполнения заказа, у ч требуется второму слесарю для выполнения заказа. x-y=2, 4(1/x + 1/y)=0.9, y=x-2, 4/x + 4/(x-2)=0.9, 4(x-2)+4x=0.9x(x-2), -0.9x^2+9.8x-8=0, 9x^2-98x+80=0, D1=1681, x1=8/9<2, x2=10, y=10-2=8.
Гость:
1) 0,9:4 = 0,225 (р/час)- производительность 2 слесарей вместе. Пусть за х часов выполнит работу первый слесарь и (х+2) часов - выполнит второй. Производительность первого и второго равна 0,225. Произв. первого = 1/х, второго 1/2+х. Складываем уравнение: 1/х + 1/(2+х)= 0,225 (х+2)+х 2х+2 ------------- = ---------- = 0,225 х в кв.+2х х в кв. +2х 2х+2 = 0,225*(х в кв.+2х) 2х+2 = 0,225х в кв. +0,45х 0,225х в кв.-1,55х-2 =0 D = 1,55*1,55-4*(-2)*0,225 = 2,40+1,8 = 4,20 корень из 4,20 = 2,05 х1 = (1,55+2,05)/0,45 = 8 х2 = (1,55-2,05)/0,45 = -1,11 - не является решением. х = 8 (часов)- выполнит работу первый слесарь. 8+2 = 10 (часов)- выполнит второй. Проверяем: 1/10 + 1/8 =0,1+0,125 = 0,225 Ответ: за 8 часов выполнит этот заказ первый слесарь и за 10 часов выполнит второй. х в кв. - икс в квадрате
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