длинна прямоугольника 18 см а ширина в 6 раз меньше . Вычесли периметр и площадь прямоугольника. помогите плиз решить с пояснениями

Математика

длинна прямоугольника 18 см а ширина в 6 раз меньше . Вычесли периметр и площадь прямоугольника. помогите плиз решить с пояснениями

Автор: Гость