длинна прямоугольника 18 см а ширина в 6 раз меньше . Вычесли периметр и площадь прямоугольника. помогите плиз решить с пояснениями
Математика
длинна прямоугольника 18 см а ширина в 6 раз меньше . Вычесли периметр и площадь прямоугольника. помогите плиз решить с пояснениями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)18:6=3(см)-ширина 2)2*(18+3)=42(см)-периметр 3)18*3=54(см"2")-площадь
Гость:
1) 18 : 6 = 3 см ширина 2) Р=( 18 + 3) *2 = 42 см периметр 3) S = 18 х 3 = 54 кв.см площадь прямоуг.
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