9 км 45 м + 5 км 800 м = ?
Математика
9 км 45 м + 5 км 800 м = ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 км 45 м + 5 км 800 м = 14 км 845м
Гость:
9 км 45 м + 5 км 800 м = 14 км 845 м Или же, если необходимо по условию, все переводим в одну единицу измерения - в метры. Получаем: 9 км 45 м = 9045 м 5 км 800 м = 5800 м 9045+5800=14845 м или это равно 14 км 845 м
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