40 м - 6 м 40 см= ? подробно написать...

Математика
40 м - 6 м 40 см= ? подробно написать...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 м-6 м 40 см = 4000 см - 640 см= 3360 см = 33 м 60 см =================================================
Гость:
40 м - 6 м 40 см=33 м 60 см   Или же, переводим все в одну единицу измерения - см 40 м= 40*100=4000 см 6м 40 см= 6*100+40=640 см   4000-640=3360 см Переведем в метры: 3360:100 = 33 м 60 см
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