40 м - 6 м 40 см= ? подробно написать...

Гость: Гость:

40 м - 6 м 40 см=33 м 60 см Или же, переводим все в одну единицу измерения - см 40 м= 40*100=4000 см 6м 40 см= 6*100+40=640 см 4000-640=3360 см Переведем в метры: 3360:100 = 33 м 60 см