Дан прямоугольный треугольник ABC с гипотенузой AC=16 см и катетом BC=12см .Отрезок SC=20 см,-перпендикуляр к плоскости ABC. а)Найдите /CS+CB+BA/(сумма векторов).б)Найдите угол между SA и плоскостью ABC.

Геометрия
Дан прямоугольный треугольник ABC с гипотенузой AC=16 см и катетом BC=12см .Отрезок SC=20 см,-перпендикуляр к плоскости ABC. а)Найдите /CS+CB+BA/(сумма векторов).б)Найдите угол между SA и плоскостью ABC.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
длинна прямоугольника 18 см а ширина в 6 раз меньше . Вычесли периметр и площадь прямоугольника. помогите плиз решить с пояснениями 
Ответить
Математика
в пяти маленьких и в двух больших коробках 54 цветных карандашей,а в трёх маленьких и в двух больших коробках 42 карандаша,сколько карандашей в одн...
Ответить
Русский язык
Сделать морфологический разбор:  1)кто, чей, по какой,  в котором, сколько.
Ответить
Математика
9 км 45 м + 5 км 800 м = ?
Ответить
Геометрия
Из вершины А треугольника АВС проведена высота АD. Точки F и Е - середины сторон АВ и АС. Найти периметр DEF, если периметр АВС = 24 см.
Ответить