Дан прямоугольный треугольник ABC с гипотенузой AC=16 см и катетом BC=12см .Отрезок SC=20 см,-перпендикуляр к плоскости ABC. а)Найдите /CS+CB+BA/(сумма векторов).б)Найдите угол между SA и плоскостью ABC.

Геометрия

Дан прямоугольный треугольник ABC с гипотенузой AC=16 см и катетом BC=12см .Отрезок SC=20 см,-перпендикуляр к плоскости ABC. а)Найдите /CS+CB+BA/(сумма векторов).б)Найдите угол между SA и плоскостью ABC.

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