Был у Пети и у Миши конь.Стал у них спор чей конь.Стали они коня друг у друга рвать.Дай мне мой конь! Нет ,ты мне дай! Конь не твой,а мой! Пришла мать ,взяла коня, и стал конь ничьей.А с тобой был подобный случай? Напиши, как т...
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Был у Пети и у Миши конь.Стал у них спор чей конь.Стали они коня друг у друга рвать.Дай мне мой конь! Нет ,ты мне дай! Конь не твой,а мой! Пришла мать ,взяла коня, и стал конь ничьей.А с тобой был подобный случай? Напиши, как ты, современный мальчишка, выходил из такой ситуации. Нужно написать небольшое типа сочинение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если бы я подралась из за чего та с подругой.Мы бы просто решили проблему.Если это что то вроде яблоко или груша мы бы просто разделили бы по ровным частям . Но если это конь или какая то игрушка мы бы просто брали его по очереди
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