были на Руси города до нашествия монголов? а)нет,не было б)был только один город,Москва в)было только три города:Смоленск,Новгород и Москва
История
были на Руси города до нашествия монголов? а)нет,не было б)был только один город,Москва в)было только три города:Смоленск,Новгород и Москва
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) не было по - моему , но точно не скажу..)
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