были на Руси города до нашествия монголов? а)нет,не было б)был только один город,Москва в)было только три города:Смоленск,Новгород и Москва

История

были на Руси города до нашествия монголов? а)нет,не было б)был только один город,Москва в)было только три города:Смоленск,Новгород и Москва

Автор: Гость