. Былина рассказывает, как Садко даже побывал в подводном царстве и так потешил иг??ой на гуслях водяного царя, что от буйной пляски владыки морей начали тонуть корабли. Какой вопрос можно задать ко второму придаточному?
Русский язык
. Былина рассказывает, как Садко даже побывал в подводном царстве и так потешил иг??ой на гуслях водяного царя, что от буйной пляски владыки морей начали тонуть корабли. Какой вопрос можно задать ко второму придаточному?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потешил (как?) так, что от...
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