Было 13 коробок конфет по 2 кг, печенья 115кг,вафель неизвестно,общая масса 180 кг
Математика
Было 13 коробок конфет по 2 кг, печенья 115кг,вафель неизвестно,общая масса 180 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
39кг. Конфет было 13х2=26кг; печенья– 115. А всего 180кг. Для того чтобы найти вес вафель нужно от 180 отнять вес конфет и печенья: 180-115-26= 39кг
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