Бывал ли ты в зоопарке? каких животных ты видел? неужели ты не заметил слона? разве можно его не заметить? ведь недаром о людях которые не видят самого главного говорят :Слона ~то он и не заметил. Подчеркни вопросительные предл...

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Бывал ли ты в зоопарке? каких животных ты видел? неужели ты не заметил слона? разве можно его не заметить? ведь недаром о людях которые не видят самого главного говорят :Слона ~то он и не заметил. Подчеркни вопросительные предложения. Заметь! Ли, Неужели, Разве ~вопросительные слова. Составь с ними свои предложения.

Автор: Гость