На листе белой бумаги длиной 20 см и шириной 10 см нарисовали черный квадрат.его пло??адь 25см.найди площадь белой части листа?
Математика
На листе белой бумаги длиной 20 см и шириной 10 см нарисовали черный квадрат.его пло??адь 25см.найди площадь белой части листа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*10=200(кв.см) площадь белого листа 200-25=175(кв.см) площадь белой части
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