(c-3)×12=20-4×(c+2) помогите.Зарание спасибо.
Математика
(c-3)×12=20-4×(c+2) помогите.Зарание спасибо.
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Если тебе нужно найти С то оно равно 3
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