Задание три помогите прошу срочно
Математика
Задание три помогите прошу срочно
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Гость:
Множители 8 и 5.Отметь их красным цветом
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