Здійсніть перетворення CaO-CaC2-Ca(OH)2-CaO-CaCl2-AgCl
Химия
Здійсніть перетворення CaO-CaC2-Ca(OH)2-CaO-CaCl2-AgCl
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaO⇒CaC₂⇒Ca(OH)₂⇒CaO⇒CaCI₂⇒AgCI CaO + 3C = CaC₂ + CO ↑ CaC₂+ 2H ₂O =Ca(OH)₂ + C ₂H₂↑ Ca(OH)₂ + t ⇒CaO + H ₂O CaO + 2HCI= CaCI₂ + H ₂O CaCI₂ + 2AgNO ₃ = 2AgCI ↓+ Ca(NO ₃) ₂
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Химия
Вычеслите массу хлорида алюминия, который образуется при сжигании 5,4граммов алюм??ния в сосуде, содержащим хлор