C борта корабля сброшен трап,нижняя ступенька которого находится на уровне воды.Р??сстояние между ступенями 10 см.Если прилив поднимается со скоростью 20см/ч,через сколько времени вода достигнет шестой ступени?

Математика
C борта корабля сброшен трап,нижняя ступенька которого находится на уровне воды.Р??сстояние между ступенями 10 см.Если прилив поднимается со скоростью 20см/ч,через сколько времени вода достигнет шестой ступени?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 часа т.к 20см/ч- это 2 ступеньки. 6 ступенек - 3 часа                                                           
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