C борта корабля сброшен трап,нижняя ступенька которого находится на уровне воды.Р??сстояние между ступенями 10 см.Если прилив поднимается со скоростью 20см/ч,через сколько времени вода достигнет шестой ступени?

Математика

C борта корабля сброшен трап,нижняя ступенька которого находится на уровне воды.Р??сстояние между ступенями 10 см.Если прилив поднимается со скоростью 20см/ч,через сколько времени вода достигнет шестой ступени?

Автор: Гость