Дам 27 баллов! Привет! решите пж №44 №47 №49 № 50 №51. пж очень надо дам 27 баллов
Математика
Дам 27 баллов! Привет! решите пж №44 №47 №49 № 50 №51. пж очень надо дам 27 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
44 а) 24=2х2х2х3, 18=3Х3Х2, знаменатель 72 множ для первой 3, а для 2ой 4 б)26=13Х2, 39=13Х3, зн 78, мн1 3, мн2 2 в) 12= 2Х2Х3, 18= 2Х3Х3, 24=2Х2Х2Х3, зн 24Х3=72, мн1 2, мн2 4,мн3 3
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