Помогите составить отзыв по мифу Орфей и Эвридика. Даю 30 баллов!
Литература
Помогите составить отзыв по мифу Орфей и Эвридика. Даю 30 баллов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отзыв о мифе "Орфей и Эвридика"Я думаю, что этот миф заставляет нам задуматься над тем, что надо держать своё слово. В мифе Орфей не сдержал своё слово, повернулся посмотреть на Эвридику и потерял её навсегда. Мне кажется, что перевозчик не приехал потому, что Аид приказал ему, не плыть за ним, потому, что Аид думал, что Орфей опять придёт и станет просить что бы Аид вернул Эвридику.Мне понравился этот миф, он учит держать своё слово!
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