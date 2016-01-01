Коли сливи розклали на 36 тарілок,по 12 слив у кожній,залишилось ще 7 слив.скільки вс??ого було слив?

Математика
Коли сливи розклали на 36 тарілок,по 12 слив у кожній,залишилось ще 7 слив.скільки вс??ого було слив?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36*12+7=439 слив ........................
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