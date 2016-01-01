Замените буквы A. B , С , D цифрами так; чтобы получилось верное равенство AAAA+BBB+CC+D=2016 Пожалуйста срочно!!!!

Математика

Замените буквы A. B , С , D цифрами так; чтобы получилось верное равенство AAAA+BBB+CC+D=2016 Пожалуйста срочно!!!!

Автор: Гость