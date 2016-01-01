Замените буквы A. B , С , D цифрами так; чтобы получилось верное равенство AAAA+BBB+CC+D=2016 Пожалуйста срочно!!!!
Математика
Замените буквы A. B , С , D цифрами так; чтобы получилось верное равенство AAAA+BBB+CC+D=2016 Пожалуйста срочно!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1111+888+11+6=2016 все прпвельно проверенно
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Литература
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