На луче с началом в точке A отмечены точки B и C.Найдите отрезок BC,если AB=9,2см,AC=2,4 см.Какая из точек лежит между двумя другими
Геометрия
На луче с началом в точке A отмечены точки B и C.Найдите отрезок BC,если AB=9,2см,AC=2,4 см.Какая из точек лежит между двумя другими
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точка С лежит между двумя другими, отрезок ВС равен 6,8 см
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