На луче с началом в точке A отмечены точки B и C.Найдите отрезок BC,если AB=9,2см,AC=2,4 см.Какая из точек лежит между двумя другими

Геометрия

На луче с началом в точке A отмечены точки B и C.Найдите отрезок BC,если AB=9,2см,AC=2,4 см.Какая из точек лежит между двумя другими

Автор: Гость