Пожалуйста помогите составить план к сказке Иван-царевич и серый волк для 3 класса
Литература
Пожалуйста помогите составить план к сказке Иван-царевич и серый волк для 3 класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синие леса мимо глаз пропускает- мимо его глаз проходят леса. Озёра хвостом заметает- позади остаются озера. Иван Царевич был смелым, добрым, решительным и мужественным. Не боялся трудностей.
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