Решите,пожалуйста,номер 2. С пояснением. Пусть х .......

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Пусть х=ширина прямоугольника, тогда его длина=х+4 периметр=2*(х+х+4) 28=2(х+х+4) 28/2=2х+4 14=2х+4 14-4=2х 10=2х х=5 5см -ширина, тогда длина=5+4=9