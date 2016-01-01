Помогите пожалуйста. 1)что необыкновенного заметил Ромео в Джульете когда увидел ее на балу? 2) Волнует ли по вашему современных людей трагедия и ее проблемы ?

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1. Джульетта – была воплощением очаровательной красоты, хрупкости, нежности, чистоты и невинности. "Она затмила факелов лучи! Сияет красота её в ночи, Как в ухе мавра - жемчуг несравненный. Редчайший дар, для мира слишком ценный? Как белый голубь в стае воронья — Среди подруг красавица моя." Так описывает Шекспир первое впечатление Ромео от Джульетты. 2.Трагедия «Ромео и Джульетта» как сама жизнь полна тем, проблем и их решений. Но если проблему Шекспир ставит ясно и четко (она исходит от самих персонажей), то путей её решения всегда несколько. Герои "Ромео и Джульетты" проходят лишь один из них. Именно эта ценность пьесы как опыта поколений, как показатель общечеловеческих проблем, с которыми сталкиваются всё новые эпохи и поколения, и является причиной её живучести.