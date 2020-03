C++ Нужно создать одномерный массив A[5] где числа будут введены случайным образом ??т 0 до 1. Я делал вот что у меня получается: #include #include #include using namespace std; int main () { float A[5]={}; srand(tim...

C++ Нужно создать одномерный массив A[5] где числа будут введены случайным образом ??т 0 до 1. Я делал вот что у меня получается: #include #include #include using namespace std; int main () { float A[5]={}; srand(time(NULL)); for (char i=0;ilt;5;i++) { A[i]=(char)rand()%1; coutlt; } return 0; } Проблема в том, что выводит только нули Помогите пожалуйста

