C++ Нужно создать одномерный массив A[5] где числа будут введены случайным образом ??т 0 до 1. Я делал вот что у меня получается: #include #include #include using namespace std; int main () { float A[5]={}; srand(tim...
Информатика
C++ Нужно создать одномерный массив A[5] где числа будут введены случайным образом ??т 0 до 1. Я делал вот что у меня получается: #include #include #include using namespace std; int main () { float A[5]={}; srand(time(NULL)); for (char i=0;ilt;5;i++) { A[i]=(char)rand()%1; coutlt; } return 0; } Проблема в том, что выводит только нули Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение поставленной задачи находится в файле
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Translate: Радио и Телевидения широко используется в современном мире. Электронная ??очта которая позволяет людям отправлять друг-другу сообщен...
Русский язык
Українська мова
Допоможіть скласти речення: 1) підмет,присудок, обставина і обставина.2) означення, підмет, присудок і присудок,означення , додаток.3)підмет,присуд...