C.Т.Аксаков-Детские годы Багрова-внука служащие продолжение семейной хроники, Пер??ая весна в деревне отрывок.Вопрос,Найдите в тексте описание природы.Подумайте,эти описания подвижные или застывшие?Каким словом современный чита...

Литература
C.Т.Аксаков-Детские годы Багрова-внука служащие продолжение семейной хроники, Пер??ая весна в деревне отрывок.Вопрос,Найдите в тексте описание природы.Подумайте,эти описания подвижные или застывшие?Каким словом современный читатель мог бы их охарактеризовать;Фотография или видеофрагмент?Обоснуйте свое мнение.
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