C.Т.Аксаков-Детские годы Багрова-внука служащие продолжение семейной хроники, Пер??ая весна в деревне отрывок.Вопрос,Найдите в тексте описание природы.Подумайте,эти описания подвижные или застывшие?Каким словом современный чита...

Литература

C.Т.Аксаков-Детские годы Багрова-внука служащие продолжение семейной хроники, Пер??ая весна в деревне отрывок.Вопрос,Найдите в тексте описание природы.Подумайте,эти описания подвижные или застывшие?Каким словом современный читатель мог бы их охарактеризовать;Фотография или видеофрагмент?Обоснуйте свое мнение.

Автор: Гость