Cемиклассник Семён живёт далеко от школы.Чтобы он не опоздал, папа подвозит его до середины пути на машине.Дальше Семён пешком и приходит как раз к звонку, а, если бы он шёл пешком всю дорогу, то опоздал бы на полчаса. За сколь...

Алгебра
Cемиклассник Семён живёт далеко от школы.Чтобы он не опоздал, папа подвозит его до середины пути на машине.Дальше Семён пешком и приходит как раз к звонку, а, если бы он шёл пешком всю дорогу, то опоздал бы на полчаса. За сколько минут до звонка придёт в школу Семён, если он проедет с папой 2/3 всего пути.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Половину дороги Семен проезжает на машине на полчаса быстрее, чем пешком. Значит, всю дорогу он проехал бы на 1 час быстрее, а 2/3 дороги на 2/3 часа = 40 мин быстрее. И пришёл бы он в школу за 40-30=10 мин до звонка.
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