Cемиклассник Семён живёт далеко от школы.Чтобы он не опоздал, папа подвозит его до середины пути на машине.Дальше Семён пешком и приходит как раз к звонку, а, если бы он шёл пешком всю дорогу, то опоздал бы на полчаса. За сколь...
Алгебра
Cемиклассник Семён живёт далеко от школы.Чтобы он не опоздал, папа подвозит его до середины пути на машине.Дальше Семён пешком и приходит как раз к звонку, а, если бы он шёл пешком всю дорогу, то опоздал бы на полчаса. За сколько минут до звонка придёт в школу Семён, если он проедет с папой 2/3 всего пути.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Половину дороги Семен проезжает на машине на полчаса быстрее, чем пешком. Значит, всю дорогу он проехал бы на 1 час быстрее, а 2/3 дороги на 2/3 часа = 40 мин быстрее. И пришёл бы он в школу за 40-30=10 мин до звонка.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Через точки A и B проведена прямая. Где на этой прямой лежит точка C, расстояние от к??торой до точки В в 2 раза больше расстояния от нее до точки А?
Английский язык