Через точки A и B проведена прямая. Где на этой прямой лежит точка C, расстояние от к??торой до точки В в 2 раза больше расстояния от нее до точки А?
Математика
Через точки A и B проведена прямая. Где на этой прямой лежит точка C, расстояние от к??торой до точки В в 2 раза больше расстояния от нее до точки А?
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Гость:
Схематично: А..........С....................В СВ= 2АС
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