Через точки A и B проведена прямая. Где на этой прямой лежит точка C, расстояние от к??торой до точки В в 2 раза больше расстояния от нее до точки А?

Математика

Через точки A и B проведена прямая. Где на этой прямой лежит точка C, расстояние от к??торой до точки В в 2 раза больше расстояния от нее до точки А?

Автор: Гость