Часть 1 Настя испекла "а" булочек,Оксана-на 4 булочки больше. Сколько булочек девочки испекли вместе? Составьте выражение по условиям задачи и упростите его. Часть 2. Упростите выражение: 11х-х-2,15z+z+3

Математика
Часть 1 Настя испекла "а" булочек,Оксана-на 4 булочки больше. Сколько булочек девочки испекли вместе? Составьте выражение по условиям задачи и упростите его. Часть 2. Упростите выражение: 11х-х-2,15z+z+3
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Гость:
Часть 1 а+(а+4) простите я не могу решить часть 2
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