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Математика
ДАЮ 25 БАЛЛОВ!!!СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ , ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6/15, знаменатель и числитель делим 3, 2/5 21/28, делим 7, 3/4 12/42, сократим на 2, 6/21 7) 200/1000, 2/10, 1/5 8) 1/4 9)30/180, 3/18, 1/6 13) нет 14) да
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