Что помогло ивану царевичу победить чудо Юдо
Литература
Что помогло ивану царевичу победить чудо Юдо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ивану Царевичю помогли звери которых он хотел убить, но не убил. Сундук помог медведь достать, а зайца заяц помог догнать, утку помог коршун догнать, а яйцо достать из воды помогла щука...
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