2^8-x^2=4^x (два в степени восемь минус икс квадрат равно четыре в степени икс
Алгебра
2^8-x^2=4^x (два в степени восемь минус икс квадрат равно четыре в степени икс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2^(8-x²)=(2²)^x 2^(8-x²)=2^2x 8-x²=2x -x²-2x+8=0 x²+2x-8=0 D=2²-4*1*8=36 x1=-2-6)/2=-8/-2=4 x2=-2+6)/2=4/2=2 ответ 4, 2
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