2^8-x^2=4^x (два в степени восемь минус икс квадрат равно четыре в степени икс

Алгебра
2^8-x^2=4^x (два в степени восемь минус икс квадрат равно четыре в степени икс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2^(8-x²)=(2²)^x   2^(8-x²)=2^2x     8-x²=2x      -x²-2x+8=0       x²+2x-8=0     D=2²-4*1*8=36   x1=-2-6)/2=-8/-2=4     x2=-2+6)/2=4/2=2   ответ 4,   2
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